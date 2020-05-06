Мурашко отчитался по текущей ситуации с коронавирусом в России

Мурашко отчитался по текущей ситуации с коронавирусом в России
Текущая ситуация показывает, что принятые 2 месяца назад меры оказались эффективными. Фото: pixabay.com

Министр здравоохранения Михаил Мурашко отчитался по текущей ситуации с коронавирусной инфекцией на территории России в рамках правительственного заседания, посвященном вопросу поэтапного снятия ограничений.

По словам главы Минздрава, на сегодняшний день в стационарах по всей стране находится 80 тысяч человек, зараженных коронавирусом или с подозрением на COVID-19, 1 133 из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Дефицита коек для пациентов с КОВИД, отмечает Мурашко, в стране также не наблюдается. Медицинского оборудования хватает, система тестирования активно развивается. Также постоянно идет работа над созданием вакцины. Между тем, министр подчеркнул, что мужчины гораздо тяжелее женщин переносят заболевание. Кроме того, осложнения наблюдаются у граждан старше 65 лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Минздрав выделил для выплат врачам, работающих с пациентами с коронавирусом, 45,7 млрд рублей.

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