Свыше 600 жителей Петербурга оштрафовали за майские выходные

С начала действия ограничительных мер сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, Росгвардии, Роспотребнадзора и ГУ МЧС составили в общей сложности 3357 протоколов за нарушения карантинных правил. Фото: pixabay.com

С начала действия ограничительных мер сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, Росгвардии, Роспотребнадзора и ГУ МЧС составили в общей сложности 3357 протоколов за нарушения карантинных правил. Фото: pixabay.com

В первые пять дней мая протоколы за нарушение ограничительных мер составили на 676 жителей Северной столицы.

Большая часть нарушений связана с прогулками на запрещенных территориях: парках, скверах, детских площадках и других общественных пространств. Все они закрыты для посещения в рамках противодействию распространения коронавирусной инфекции.

Тем, кто игнорирует требования санитарной безопасности, пришлось заплатить 4 тысячи рублей, отмечают в комитете Петербурга по вопросам законности и правопорядку. Кроме того, сотрудники ведомства провели несколько сотен разъяснительных бесед. Также было заведено 5 уголовных дел.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России ввели новые штрафы для владельцев автомобилей. Они направлены на повышение безопасности на дороге для участников движения.