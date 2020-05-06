Свыше 600 жителей Петербурга оштрафовали за майские выходные

В первые пять дней мая протоколы за нарушение ограничительных мер составили на 676 жителей Северной столицы.
Большая часть нарушений связана с прогулками на запрещенных территориях: парках, скверах, детских площадках и других общественных пространств. Все они закрыты для посещения в рамках противодействию распространения коронавирусной инфекции.
Тем, кто игнорирует требования санитарной безопасности, пришлось заплатить 4 тысячи рублей, отмечают в комитете Петербурга по вопросам законности и правопорядку. Кроме того, сотрудники ведомства провели несколько сотен разъяснительных бесед. Также было заведено 5 уголовных дел.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России ввели новые штрафы для владельцев автомобилей. Они направлены на повышение безопасности на дороге для участников движения.