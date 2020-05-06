Авиакомпания «Россия» стала «золотым» лауреатом международной премии MUSE Creative Awards

Кадр из ролика "Через Питер летим, куда хотим!". Фото: YouTube/MashaMedvedTV

Кадр из ролика "Через Питер летим, куда хотим!". Фото: YouTube/MashaMedvedTV

Рекламный ролик авиакомпании «России» и студии Animaccord с участием персонажей «Маши и Медведя» получил «золото» в номинации анимационных рекламных видеороликов на премии MUSE Creative Awards.

Мультик под названием «Через Питер летим, куда хотим!» рассказывает о том, почему выгодно и удобно добираться в Европу рейсами авиакомпании «Россия», вылетающими из Санкт-Петербурга. Отметим, что совместная работа «России» и Animaccord — это единственный российский проект, ставший лауреатом премии в этом году.

Авиакомпания намерена выпустить еще один ролик, где также в доступной и увлекательной форме будут представлены преимущества рейсов авиакомпании на более дальние маршруты, в том числе — дальневосточные рейсы. Видео вновь подготовит компания Animaccord.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что авиакомпания «Россия» совершает полеты с обязательным соблюдением социальной дистанции для пассажиров.