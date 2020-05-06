Авиакомпания «Россия» стала «золотым» лауреатом международной премии MUSE Creative Awards

Авиакомпания &#171;Россия&#187; стала &#171;золотым&#187; лауреатом международной премии MUSE Creative Awards
Кадр из ролика "Через Питер летим, куда хотим!". Фото: YouTube/MashaMedvedTV

Рекламный ролик авиакомпании «России» и студии Animaccord с участием персонажей «Маши и Медведя» получил «золото» в номинации анимационных рекламных видеороликов на премии MUSE Creative Awards.

Мультик под названием «Через Питер летим, куда хотим!» рассказывает о том, почему выгодно и удобно добираться в Европу рейсами авиакомпании «Россия», вылетающими из Санкт-Петербурга. Отметим, что совместная работа «России» и Animaccord — это единственный российский проект, ставший лауреатом премии в этом году.

Авиакомпания намерена выпустить еще один ролик, где также в доступной и увлекательной форме будут представлены преимущества рейсов авиакомпании на более дальние маршруты, в том числе — дальневосточные рейсы. Видео вновь подготовит компания Animaccord.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что авиакомпания «Россия» совершает полеты с обязательным соблюдением социальной дистанции для пассажиров.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
авиакомпания Россия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Компанию в Петербурге заставили выплатить 9-миллионный долг сотрудникам
У набережной Лейтенанта Шмидта пришвартовался корабль «Перекоп»
Свыше 600 жителей Петербурга оштрафовали за майские выходные
Авиакомпания «Россия» стала «золотым» лауреатом ...
Экс-директор «Метростроя» Александров вновь отправится под ...
Режим самоизоляции в Петербурге — повод забыть об уборке города?
Смольный приступил к освобождению территории «Горской»
У четверых сотрудников «Водоканала» выявили коронавирус