Турецкие отели введут ограничения на этот сезон

Турецкие отели введут ограничения на этот сезон
Все турецкие отели будут обязаны соблюдать ограничения. Фото: pixabay

Отели на курортах Турции будут работать с ограничительными мерами для туристов этим летом.

Как сообщает газета Sabah, сотрудники отелей начнут измерять температуру туристов у входа и выдавать маски. В вестибюлях и ресторанах отдыхающие будут обязаны соблюдать социальную дистанцию. В различных частях гостиниц развесят дезинфицирующие средства. Что касается шведского стола, то отменять его не будут, однако еду будут подавать под стеклянной панелью. Кроме того, пляжные шезлонги будут расставлять на расстоянии 1,5 метра друг от друга.

Издание также пишет, что согласно новому плану, отели могут быть заполнены лишь на 60%. Помимо этого, в каждом отеле будет создана карантинная зона для чрезвычайных ситуаций, куда будут помешать постояльцев с симптомами ОРВИ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Турция готовится открыть международные границы с 12 июня.

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