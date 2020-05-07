В Выборге обрушилась стена Анненских укреплений

В Выборге обрушилась стена Анненских укреплений
Анненские укрепления. Фото: vk.com/vyborg_interesting

Одна из стен Анненских укреплений обрушилась в Выборге. Об этом рассказали местные жители.

Обо всем стало известно в четверг ночью, седьмого мая. Фотографии пострадавшей стены опубликовали в сообществе «Интересные события в Выборге» социальной сети «ВКонтакте».

Пользователи предположили, что причиной случившегося стали разросшиеся кусты, и их нужно срубить. Другие пишут, что на стены часто залезают туристы и собаки.

Анненские укрепления — памятник русского оборонного зодчества и одно из наиболее значительных сооружений середины XVIII века в Выборге.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала об обнаружении в Выборгском районе Петербурга открытых детских площадок. Все объекты перекрыли лентами.

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В Выборге обрушилась стена Анненских укреплений
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