В Выборге обрушилась стена Анненских укреплений

Одна из стен Анненских укреплений обрушилась в Выборге. Об этом рассказали местные жители.

Обо всем стало известно в четверг ночью, седьмого мая. Фотографии пострадавшей стены опубликовали в сообществе «Интересные события в Выборге» социальной сети «ВКонтакте».

Пользователи предположили, что причиной случившегося стали разросшиеся кусты, и их нужно срубить. Другие пишут, что на стены часто залезают туристы и собаки.

Анненские укрепления — памятник русского оборонного зодчества и одно из наиболее значительных сооружений середины XVIII века в Выборге.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала об обнаружении в Выборгском районе Петербурга открытых детских площадок. Все объекты перекрыли лентами.