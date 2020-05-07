Мотоциклист серьезно пострадал в ДТП на Морской набережной

В Петербурге на Васильевском острове случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал мотоциклист.

Обо всем стало известно сегодня, седьмого мая. Авария случилась накануне вечером на набережной Макарова.

Как сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, мотоциклист получил травмы средней степени тяжести.

Обстоятельства произошедшего и информация о других участниках пока неизвестна.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Маршала Говорова столкнулись Hyundai и Mitsubishi. К месту происшествия оперативно прибыли спасатели и сотрудники скорой помощи.