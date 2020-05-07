На улице толпы: индекс самоизоляции в Петербурге упал до 2,1

После майских выходных индекс самоизоляции в Петербурге достиг минимальных значений. Второй день подряд показатель держится в районе двух баллов.

К полудню 7 мая индекс самоизоляции в Петербурге опустился до 2,1. Накануне в это же время показатель был равен 1,9 балла. По данным Яндекса, это означает, что на улицах города очень много людей.

Аналогичная тенденция наблюдается во всех городах-миллионниках. Несмотря на низкие показатели, Петербург делит 2-4 места по индексу самоизоляции с Нижним Новгородом и Ростовом-на-Дону. Лучший показатель у Москвы — 2,7 балла. Худший у Челябинска — 1,3.

Индекс самоизоляции — интегрированный показатель, рассчитанный на основе данных об использовании сервисов и приложений Яндекса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что индекс самоизоляции утром 6 мая в Петербурге опустился до 3,5.