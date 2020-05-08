Тбилиси отзывает посла из Киева после назначения Саакашвили

Тбилиси отзывает посла из Киева после назначения Саакашвили
Михаил Саакашвили Фото: www.wikipedia.org

Грузия отозвала из Украины своего посла после назначения бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили на должность главы исполнительного комитета реформ Украины.

Обо всем сообщил глава МИД Грузии Давид Залкалиани. Указ о назначении Саакашвили был подписан украинским президентом Владимиром Зеленским в четверг, 7 мая.

По словам Залкалиани, отозвать грузинского посла на Украине Теймураза Шарашенидзе решили после назначения на указанную должность Саакашвили, который разыскивается и проходит фигурантом по нескольким уголовным делам в Грузии.

Глава МИД добавил, что дипломатические отношения между Грузией и Украиной разорваны не будут.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Зеленский ищет новую должность для Саакашвили на Украине. Депутат Давид Арахамия также отметил, что это была инициатива Зеленского.

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