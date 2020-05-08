Тбилиси отзывает посла из Киева после назначения Саакашвили

Грузия отозвала из Украины своего посла после назначения бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили на должность главы исполнительного комитета реформ Украины.

Обо всем сообщил глава МИД Грузии Давид Залкалиани. Указ о назначении Саакашвили был подписан украинским президентом Владимиром Зеленским в четверг, 7 мая.

По словам Залкалиани, отозвать грузинского посла на Украине Теймураза Шарашенидзе решили после назначения на указанную должность Саакашвили, который разыскивается и проходит фигурантом по нескольким уголовным делам в Грузии.

Глава МИД добавил, что дипломатические отношения между Грузией и Украиной разорваны не будут.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Зеленский ищет новую должность для Саакашвили на Украине. Депутат Давид Арахамия также отметил, что это была инициатива Зеленского.