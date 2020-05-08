Миллионы американцев не хотят прививаться от COVID-19, даже когда разработают вакцину

По какой причине люди массово отказываются от вакцинирования, неизвестно. Фото: pixabay.com

По какой причине люди массово отказываются от вакцинирования, неизвестно. Фото: pixabay.com

Сейчас специалисты всего мира активно работают над созданием вакцины против коронавируса SARS-CoV-2, от которого погибло почти 300 тысяч людей.

Тем не менее, усилия ученых могут не увенчаться успехом, поскольку миллионы жителей Соединенных Штатов не готовы прививаться от коронавирусной инфекции. О таких настроениях в обществе свидетельствуют результаты исследования агентства Morning Consult. По результатам опроса, 14% взрослых американцев не хотят использовать вакцину, еще 22% не уверены, что согласятся на прививки.

Это не единственный опрос, который показал такие результаты. Социологи Кристин Лунц Трухильо и Мэтт Мотт получили аналогичные результаты. 23% совершеннолетних жителей США не будут прививаться, передает America.ru.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на данный момент в Америке более 1,2 млн людей болеют коронавирусной инфекцией COVID-19.