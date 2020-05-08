Беглов в одиночестве возложил цветы к вечному огню на Пискаревском кладбище

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов возложил цветы к вечному огню мемориала «Мать-Родина» на Пискаревском кладбище, почтив память воинов, павших в Великой Отечественной войне.

Впервые траурная церемония прошла в таком формате: губернатор посетил мемориал в одиночестве. Об этом в пятницу, 8 мая, рассказали в пресс-службе городской администрации. В связи с пандемией коронавируса все массовые мероприятия, официальные и праздничные, посвященные Дню Победы, в этом году пришлось отменить.

Беглов отметил, что сейчас приоритетным для граждан должно быть исполнение предписаний главного санитарного врача Петербурга, в том числе — соблюдение режима самоизоляции. Градоначальник призвал горожан набраться терпения и отметил, что празднование знаменательного исторического события все равно состоится.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице не будет праздничного салюта 9 мая.