В Лужском районе Ленобласти нашли захоронения солдатов, погибших во время ВОВ

Следователи и криминалисты областного управления СК России совместно с военными ЗВО и Военно-патриотического поискового объединения «Витязь» проводят мероприятия по поиску захоронений советских солдат, погибших во времена Великой Отечественной войны в Лужском районе Ленобласти.

На данный момент специалисты обнаружили останки 134-х советских военнопленных, фрагменты обмундирования, обуви, личных вещей, монет тех времен. Возраст, пол и причины гибели людей, чьи останки нашли на территории района, будут установлены медиками и криминалистами в ходе экспертизы.

Напомним, что летом 1941 года город Луга оккупировали немецко-фашистские захватчики. Они расстреливали советских воинов и мирных жителей, остававшихся на территории города.

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