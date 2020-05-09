Механик-любитель из Кингисеппа собрал в гараже танк Т-34

Механик-любитель из Кингисеппа собрал в гараже танк Т-34
Модель танка Т-34. Фото: стоп-кадр/78.ru

В Кингисеппе механик-любитель Владислав Болдырев на спор собрал в гараже знаменитый танк Т-34.

Поначалу его супруга не верила, что он к 9 мая сможет собрать модель танка. Однако Владислав не собирался отступать от задуманного. Он сделал бумажный макет Т-34, после чего из деревянных брусков смастерил каркас. Внутрь установил два велосипеда и два колеса. Сам корпус обшил картоном и покрасил в зелёный цвет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что 9 мая корабли Балтийского флота пришвартуются у набережной Невы. Они поднимут флаги расцвечивания, а моряки выйдут на торжественное построение. После будут поднят российский триколор, Военно-Морской флаг и Знамя Победы.

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Механик-любитель из Кингисеппа собрал в гараже танк Т-34
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