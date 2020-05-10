Минздрав заявил о снижении смертности в России

Согласно данным Министерства здравоохранения РФ, смертность за первый квартал 2020 года снизилась на 3,8% по сравнению с периодом январь-март прошлого года.

При этом, сообщает пресс-служба Минздрава в воскресенье, 10 мая, в марте количество погибших незначительно выросло по сравнению с мартом в 2019 году. Данные приводятся из расчета смертности на тысячу населения. В абсолютных числах за первый квартал текущего года количество смертей снизилось на 12 866.

Число скончавшихся в марте 2020 года на 827 человек (0,5%) превышает количество смертей за аналогичный период 2019-го. Отметим, что в марте пандемия коронавируса на территории России еще не бушевала в таком масштабе, которого достигла в апреле.