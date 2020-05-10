В Минпросвещения рассказали о требованиях к организации ЕГЭ

В Министерстве просвещения РФ объяснили, при каких условиях возможно безопасное проведение Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в период пандемии коронавирусной инфекции.

Замминистра просвещения Дмитрий Глушко заявил, что пока даты проведения ЕГЭ остаются прежними: начало экзаменов для выпускников перенесли лишь на неделю, они начнутся с 8 июня. Об этом чиновник рассказал в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

При этом Глушко отметил, что в ведомстве, совместно с Роспотребнадзором, разработали обязательные правила для безопасности школьников. Так, выпускников будут рассаживать с соблюдением социальной дистанции, каждому перед входом в аудиторию измерят температуру. Кроме того, станет обязательной дезинфекция рук.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что школьники Ленинградской области будут обеспечены сухими пайками.