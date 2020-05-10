МИД России возмущен словами Белого дома о победителях нацизма

МИД России возмущен словами Белого дома о победителях нацизма
Белый дом в Вашингтоне. Фото: pixabay

В ведомстве заявили, что требуют серьезного разговора с коллегами.

Об этом стало известно сегодня, 10 мая. Обо всем сообщили в МИД России. Москва осталась не довольно тем, как Белый дом преподнес победу над нацизмом в своих публикациях. Судя по ним, победа – это заслуга США и Великобритании. В министерстве отметили, что удивлены тому, что американским чиновникам в канун священного праздника не хватило храбрости признать роль Красной армии и советского народа в общем деле. В комментарии также сказано, что МИД России ждет серьезного разговора с американскими официальными лицами.

Напоминаем, что 9 мая в соцсетях Белого дома действительно опубликовали поздравления, в которых не было ни слова про СССР.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Германия назвала виновника в развязывании Второй мировой войны. Страна признает свою ответственность за вооруженный конфликт.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
белый дом мид россии нацизм
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Индекс самоизоляции в Петербурге оставляет желать лучшего
В «Ленте» многодетную мать обвинили в кражах
В Роспотребнадзоре рассказали, когда откроются школы и детсады
В Минздраве РФ считают, что здоровье россиян ухудшится после пандемии
В Ленобласти тушили дом и сарай
Промсвязьбанк продал все запасы золота
МИД России возмущен словами Белого дома о победителях нацизма
Путин собирается провести совещание и обсудить продление нерабочих дней