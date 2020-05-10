Индекс самоизоляции в Петербурге оставляет желать лучшего

Граждане не особо тщательно соблюдают режим, введенный в связи с распространением коронавируса.

Об этом стало известно сегодня, 10 мая. Обо всем сообщает сервис «Яндекс. Карты». Петербуржцы, которые весь день ходили по городу по делам, наконец начали возвращаться домой. К 20:00 индекс самоизоляции составил 3,3 балла – это значит, что людей на улицах все еще много, но меньше, чем было днем. До этого в городе было куда больше граждан – они наслаждались хорошей погодой. Многие уже устали соблюдать режим, который был введен еще в конце марта.

Напоминаем, что с 12 мая в Санкт-Петербурге вводят обязательный масочный режим – гражданам нужно будет носить маски и перчатки, иначе они получат штраф.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Минздраве РФ считают, что здоровье россиян ухудшится после пандемии. У граждан могут обостриться все хронические заболевания.