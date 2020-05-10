В Дагестане хотят испытать перспективные лекарства от коронавируса

В Дагестане хотят испытать перспективные лекарства от коронавируса
В республике нет лекарств. Фото: https://pixabay.com/

В республике вспышка инфекции и ей необходимы медикаменты.

Об этом стало известно сегодня, 10 мая. Обо всем сообщает пресс-служба Минздрава. В Республике Дагестан зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции, поэтому ведомство обещает обеспечить ее всем необходимым для лечения граждан. Ситуацию обещают тщательно контролировать. Отмечается также, что медучреждения республики могут включить в клинические исследования перспективных лекарств от коронавируса.

Напоминаем, что различные СМИ писали, что жители республики умирают из-за инфекции, так как у врачей нет возможности их вылечить. В больницах не хватает лекарств, поэтому ситуация крайне сложная. Смертей зарегистрировано уже более десяти.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Китае снова появилась зона с высоким уровнем угрозы коронавируса. В одной из провинций выявили 11 зараженных.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дагестан коронавирус
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Бузову раскритиковали за фотосессию в военной форме
Россиянин разозлился и кинул гранату в шумную толпу
Власти поддержат Эрмитаж и Большой театр
В Москве от коронавируса умерли 56 человек
В Приозерске в аварии пострадали три человека
В Дагестане хотят испытать перспективные лекарства от коронавируса
Новый «Бэтмен» будет самым мрачным в истории
Little Big готовы ехать на Евровидение в 2021 году