В Дагестане хотят испытать перспективные лекарства от коронавируса

В республике вспышка инфекции и ей необходимы медикаменты.

Об этом стало известно сегодня, 10 мая. Обо всем сообщает пресс-служба Минздрава. В Республике Дагестан зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции, поэтому ведомство обещает обеспечить ее всем необходимым для лечения граждан. Ситуацию обещают тщательно контролировать. Отмечается также, что медучреждения республики могут включить в клинические исследования перспективных лекарств от коронавируса.

Напоминаем, что различные СМИ писали, что жители республики умирают из-за инфекции, так как у врачей нет возможности их вылечить. В больницах не хватает лекарств, поэтому ситуация крайне сложная. Смертей зарегистрировано уже более десяти.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Китае снова появилась зона с высоким уровнем угрозы коронавируса. В одной из провинций выявили 11 зараженных.