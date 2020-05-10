В Москве от коронавируса умерли 56 человек

Количество жертв в столице увеличилось до 1124.

Об этом стало известно сегодня, 10 мая. Обо всем сообщили в оперативном штабе. В столице за сутки скончались 56 пациентов, которые получили положительные результаты тестов на коронавирус. Теперь количество жертв инфекции достигло 1124 человек. К слову, 9 мая от коронавируса скончались 58 человек.

Напоминаем, что в России зарегистрировано почти 210 тысяч случаев заражения инфекцией. Страна занимает пятое место в мире по количеству граждан с коронавирусом. Летальных исходов – 1971. В Петербурге болеют 7,4 тысяч человек, умерло 53 человека.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Китае снова появилась зона с высоким уровнем угрозы коронавируса. В одной из провинций выявили 11 зараженных.