За сутки коронавирус подтвердили у 66 жителей Ленобласти

За сутки коронавирус подтвердили у 66 жителей Ленобласти
Коронавирус. Фото: pixabay

Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Ленинградской области достигло 1566.

Согласно официальным данным российских властей на 11 мая, опубликованных на сайте стопкоронавирус.рф, за сутки диагноз коронавирус поставили 66 ленинградцам.

На сегодняшний день в области насчитывается 1071 активный случай инфицирования. За все время с начала эпидемии в регионе выздоровело 423 человека, а число летальных случаев составляет шесть. Процент смертности в области составляет 0.40%.

По последним данным, Ленинградская область занимает 17-е место в списке российских регионов с наибольшим числом подтвержденных заражений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за сутки от коронавируса скончались три человека.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коронавирус ленобласть пандемия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Несколько человек побили охранника в магазине на Ленсовета и вынесли ...
Стало известно, когда в России могут открыть школы детсады и вузы
Дрозденко рассказал о жизни Ленобласти после эпидемии
Более 280 тысяч человек стали жертвами коронавируса в мире
За сутки в Петербурге выздоровели семь человек с Covid-19
Девять человек погибли при пожаре в хосписе в Подмосковье
Смертность в Москве в апреле выросла на 15%
Названы российские регионы-лидеры по числу нарушений самоизоляции