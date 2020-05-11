За сутки коронавирус подтвердили у 66 жителей Ленобласти

Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Ленинградской области достигло 1566.

Согласно официальным данным российских властей на 11 мая, опубликованных на сайте стопкоронавирус.рф, за сутки диагноз коронавирус поставили 66 ленинградцам.

На сегодняшний день в области насчитывается 1071 активный случай инфицирования. За все время с начала эпидемии в регионе выздоровело 423 человека, а число летальных случаев составляет шесть. Процент смертности в области составляет 0.40%.

По последним данным, Ленинградская область занимает 17-е место в списке российских регионов с наибольшим числом подтвержденных заражений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за сутки от коронавируса скончались три человека.