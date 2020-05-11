Девять человек погибли при пожаре в хосписе в Подмосковье

При пожаре погибли девять человек. Фото: pixabay

При пожаре погибли девять человек. Фото: pixabay

В подмосковном Красногорске произошла трагедия, там пожар унес жизни девяти человек.

Пожар в медико-социальном учреждении для неизлечимо больных произошел в ночь на 11 мая. Согласно последней информации, в огне погибло девять человек, еще девять получили ожоги различной степени и госпитализированы в местную больницу. Шесть пациентов в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, сообщает РИА Новости.

Предполагается, что возгорание началось в сауне на втором этаже здания учреждения. Правоохранители изъяли печь, электропроводку и другие предметы.

Владельца частного хосписа задержали сотрудники СК после инцидента. Предварительно, он арендовал дом, в котором произошел пожар, а с каждого постояльца брал по тысяче рублей в сутки.

Сейчас правоохранители допрашивают постояльцев хосписа, их родных и персонал медучреждения.

Возбуждено уголовно дело по факту выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пациент умер при пожаре в больнице для зараженных COVID-19 в Москве.