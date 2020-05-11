Дрозденко рассказал, какой бизнес начнет работать с 12 мая

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал о том, что откроется после снятия коронавирусных ограничений в регионе 12 мая.

Дрозденко рассказал в эксклюзивном интервью телеканалу ЛенТВ24, что сейчас областные власти идет на «беспрецедентно смелый шаг». По его словам, область фактически дает возможность бизнесу возобновить работу.

«Но мы говорим и бизнесу, и жителям: ”Власть вам доверяет. Пожалуйста, оправдайте доверие власти!”, — заявил глава региона.

По его словам, регион будет разделен на три зоны по эпидемиологической обстановке: в первой будет более жесткий режим самоизоляции, во второй- средний режим, а третья будет «зеленой зоной».

В регионе будет разрешена практически вся торговля, в том числе и в торговых центрах (кроме первой зоны). Работники магазинов будут обязаны работать в масках перчатках, но примерочные кабины для посетителей останутся недоступными.

Возобновят работу и временные рынки и ярмарки, где посетителям и продавцам также придется носить средства индивидуальной защиты. В первой зоне ярмарки пока работать не будут.

Кроме того, во второй и третьей зоне откроются фитнес-центры. Во второй зоне будут разрешены индивидуальные тренировки, а в третьей- групповые занятия до пяти человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Александр Дрозденко рассказал, как переболел коронавирусом.