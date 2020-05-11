В Москве накажут более 1,2 тысяч нарушителей самоизоляции

Часть нарушений выявили в области.

Об этом стало известно сегодня, 11 мая. Обо всем сообщают РИА Новости. В период майских праздников в Москве и области было задержано более 1,2 тысяч человек, которые нарушали режим самоизоляции. Отмечается, что некоторые граждане отделались профилактическими беседами, еще шесть тысяч человек получат уведомления. За порядком во время праздников следили не только сотрудники правоохранительных органов, но беспилотники и вертолеты.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что эксперты назвали новый способ передачи коронавируса. Оказывается, нужно носить не только маску, но и очки.