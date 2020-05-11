Эксперты назвали новый способ передачи коронавируса

Оказывается, нужно носить не только маску, но и очки.

Об этом стало известно сегодня, 11 мая. Обо всем сообщает портал MedRxiv. Оказывается, коронавирус может передаваться через слезную жидкость, поэтому стоит носить не только медицинскую маску и перчатки, но также очки. Специалисты, выяснившие это, провели ряд исследований. Оказалось, что в клетках поверхности глаза есть белок и фермент, которые помогают проникновению вируса. Глаза могут стать также «резервуаром» для инфекции.

«Инфицирование клеток глазной поверхности может привести к тому, что глаз становится носителем вируса, а слезная жидкость, содержащая частицы вируса, становится важным механизмом его передачи другим людям»,

— уверены ученые.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербурге остается в «коронавирусном» режиме до конца мая. В городе вводят с 12 мая обязательный масочный режим.