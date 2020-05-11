В Москве от коронавируса скончались 55 человек

Они ушли из жизни всего за сутки.

Об этом стало известно 11 мая. Обо всем сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с новой коронавирусной инфекцией. В Москве за понедельник скончались 55 человек – у них были получены положительные результаты на инфекцию, а также стоял диагноз пневмония. У многих пациентов были хронические заболевания, которые осложнили течение болезни.

Напоминаем, что тем временем мэр Москвы Сергей Собянин призывает на паниковать из-за количества зараженных в столице. Он заявил, что их число уменьшается с каждым днем.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пациенты с коронавирусом чаще всего болеют в тяжелой форме. Мировому сообществу необходимо сделать все, чтобы остановить пандемию.