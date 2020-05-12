В Ленобласти двух безработных рецидивистов изобличили в еще одном преступлении

В Ленобласти двух безработных рецидивистов изобличили в еще одном преступлении
Полицейские задержали злоумышленников. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Ломоносовском районе Ленобласти полицейские изобличили задержанных рецидивистов в еще одном преступлении.

Мужчин задержали в воскресенье, 10 мая, по подозрению в грабеже, совершенном в отношении двух женщин. Все случилось в одном из домов по улице Гончарной в деревне Коцелово Ропшинского сельского поселения.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и области, задержанным 29 и 40 лет. Оба неработающие, ранее неоднократно судимые.

В ходе оперативных мероприятий стражи выявилась причастность злоумышленников к краже имущества у 62-летней женщины, совершенной 22 апреля в деревне Малая Ижора.

В настоящее время полицейские устанавливают остальные эпизоды противоправной деятельности задержанных.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в поселке Ладожское Озеро мужчина лишился Toyota Alphard за пять миллионов.

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