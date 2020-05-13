В Китае выявили 15 новых случаев заражения коронавирусом

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Фото: Pixabay

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Фото: Pixabay

В Китае за прошедшие сутки выявлены семь новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 18 пациентов, летальных исходов не было, сообщает госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.

Всего в Китае были зарегистрированы 1692 ввозных случая COVID-19, из них 1628 уже выздоровели, в больницах находятся 64 пациента.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 4 341 743 человека. Скончались 292 829 человек, при этом 1 602 436 выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 232 243 человек, умерли 2 116. При этом 43 512 пациентов вылечились.

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