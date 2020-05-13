В Мексике число зараженных коронавирусом превысило 38 тысяч человек

В Мексике число случаев заражения новым коронавирусом достигло 38 324, скончались 3 926 человек с подтвержденным диагнозом.

«Число случаев, выявленных с 27 февраля, составляет на сегодня 38 324, однако активными являются четверть из них»,- заявил директор эпидемиологии минздрава Мексики Хосе Луис Аломиа, сообщает «РИА «Новости».

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 4 341 743 человека. Скончались 292 829 человек, при этом 1 602 436 выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 232 243 человек, умерли 2 116. При этом 43 512 пациентов вылечились.

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