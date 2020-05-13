Пандемия Covid-19 скорректировала работу правительства Петербурга

Пандемия Covid-19 скорректировала работу правительства Петербурга
Санкт-Петербург. Фото: Mojka78/ Nikolaj Ovsyannikov

Пандемия коронавирусной инфекции скорректировала планы и характер задач, решаемых Смольным. Такое заявление сделал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Обо всем стало известно в среду, 13 мая. В ходе выступления в Законодательном Собрании с ежегодным отчетом о деятельности правительства города за 2019 год градоначальник рассказал, что пандемия и падение цен на нефть полностью изменили состояние экономики.

Беглов подчеркнул, что сейчас правительству города приходится решать вопросы, которых раньше просто не существовало.

Сложные управленческие решения пришлось принимать практически во всех отраслях горхозяйства, особенная нагрузка легла на систему здравоохранения.

Введенные ограничительные меры позволили сгладить наступление эпидемии и выиграть время.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге число зараженных коронавирусом выросло до 8 485.

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