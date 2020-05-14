Индекс самоизоляции в Петербурге составил 3,6 балла

Индекс самоизоляции в Петербурге составил 3,6 балла
Индекс самоизоляции. Фото: Яндекс

Петербуржцы начали выходить на улицы утром. Однако многие все-таки решили остаться дома.

Об этом свидетельствуют показатели индекса самоизоляции в «Яндекс.Картах».

Утром 14 мая индекс самоизоляции к 7:50 составил 3,6 балла. Отметим, что в ранее соответствующий индекс составлял 3,7 балла.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в городе достигло 8485. Умерло 63 человека. Выздоровело 1 848 пациентов. Всего в стране сейчас 242 271 зараженный, 2 212 погибших, выздоровели 48 003 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что началась третья неделя режима самоизоляции в Петербурге. Как и в других городах, жители Северной столицы замечают изменившийся воздух и вернувшихся на улицы животных.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
индекс самоизоляции коронавирус самоизоляция
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге разыскивают любителей старинных монет, обчистивших квартиры ...
В Петроградском районе из квартиры вынесли деньги в разной валюте и украшения
Пенсионерка вернулась на дачу в Ленобласти, когда её обчищал вор
Трое горе-романтиков похитили букет из цветочного магазина в ...
В Германии число заразившихся COVID-19 превысило 172 тысячи человек
Два брата напали на мужчину в саду Адмиралтейского района
Академик РАН рассказал о «военном» сценарии вакцинации от Covid-19
Индекс самоизоляции в Петербурге составил 3,6 балла