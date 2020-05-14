Индекс самоизоляции в Петербурге составил 3,6 балла

Петербуржцы начали выходить на улицы утром. Однако многие все-таки решили остаться дома.

Об этом свидетельствуют показатели индекса самоизоляции в «Яндекс.Картах».

Утром 14 мая индекс самоизоляции к 7:50 составил 3,6 балла. Отметим, что в ранее соответствующий индекс составлял 3,7 балла.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в городе достигло 8485. Умерло 63 человека. Выздоровело 1 848 пациентов. Всего в стране сейчас 242 271 зараженный, 2 212 погибших, выздоровели 48 003 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что началась третья неделя режима самоизоляции в Петербурге. Как и в других городах, жители Северной столицы замечают изменившийся воздух и вернувшихся на улицы животных.