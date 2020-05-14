Обрушившийся на Петербург снегопад убирали более тысячи дорожников

Утром в четверг, 14 мая, в Петербурге прошел сильный снегопад, несмотря на весну по календарю. На борьбу с осадками вышли 519 единиц техники и 1160 дорожников.

Обо всем сообщает пресс-служба городского комитета по благоустройству. Во время эпидемии дорожные службы продолжают работу в обычном режиме. За последние сутки с городских улиц собрали и вывезли 274 тонны смета. Дорожники израсходовали более 4,6 тыс. куб. метров воды и почти 200 литров шампуня.

Кроме того, за минувшие сутки специалисты израсходовали более 16 тыс. литров дезинфицирующих средств, которые использовались при уборке улиц в рамках борьбы с распространением коронавируса. Стоит отметить, что за все время с начала пандемии на эти цели было потрачено более 700 тыс. литров средств.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 300 машин убрали дороги Ленобласти от майского снега.