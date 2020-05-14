Почти 300 тыс. пенсионеров в Петербурге получат по 2 тыс. рублей за самоизоляцию

Почти 300 тыс. пенсионеров в Петербурге получат по 2 тыс. рублей за самоизоляцию
Пожилые люди должны находиться в безопасности, так как они находятся в зоне риска. Фото: Pixabay

Пожилые жители Петербурга получат выплаты за соблюдение режима самоизоляции в ближайшие два дня.

Об этом стало известно после заседания комиссии по здравоохранению и соцполитике Петербурга, сообщил депутат городского ЗакСобрания Борис Вишневский.

Выплаты в размере двух тысяч рублей автоматически поступят на счета петербуржцев старше 80 лет, инвалидов I и II групп, а также тех, кто получает социальное обслуживание на дому. Всего средства поступят на счета 298 тысяч человек.

Еще 569 тысяч жителей Петербурга старше 65 лет получат выплаты после снятия коронавирусных ограничений в городе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что более 16 млн рублей ушло на выплаты безработным и самозанятым в Ленобласти. Деньги уже дошли до 449 самозанятых и 2625 безработных.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
выплаты новости спб пенсионеры режим самоизоляции
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге девочка попала в больницу после изнасилований и избиений в семье
Опубликованы фото Opel Mokka второго поколения
«Транснефть»: Сечин не понимает разницы между тонной и баррелем
Чиновницу из Петербурга оштрафовали на 40 тысяч за нецелевую трату 109 млн
Почти 300 тыс. пенсионеров в Петербурге получат по 2 тыс. рублей за самоизоляцию
Майский снегопад сменился градом в Петербурге
Депутаты просят не штрафовать петербуржцев за отсутсвие масок на улице
«Другие тоже гуляли»: петербуржец не смог отмазаться от штрафа за ...