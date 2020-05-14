Почти 300 тыс. пенсионеров в Петербурге получат по 2 тыс. рублей за самоизоляцию

Пожилые жители Петербурга получат выплаты за соблюдение режима самоизоляции в ближайшие два дня.
Об этом стало известно после заседания комиссии по здравоохранению и соцполитике Петербурга, сообщил депутат городского ЗакСобрания Борис Вишневский.
Выплаты в размере двух тысяч рублей автоматически поступят на счета петербуржцев старше 80 лет, инвалидов I и II групп, а также тех, кто получает социальное обслуживание на дому. Всего средства поступят на счета 298 тысяч человек.
Еще 569 тысяч жителей Петербурга старше 65 лет получат выплаты после снятия коронавирусных ограничений в городе.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что более 16 млн рублей ушло на выплаты безработным и самозанятым в Ленобласти. Деньги уже дошли до 449 самозанятых и 2625 безработных.