В Англии кассирша умерла после плевка инфицированного COVID-19 мужчины

В Соединенном Королевстве работница кассы на железнодорожном вокзале умерла от коронавируса после того, как в нее плюнул зараженный посетитель.

Как сообщает The Guardian, 47-летняя Белли Муджинга и ее напарница работали в кассе вокзала Виктория в Лондоне. Они работали без масок, поскольку руководство запретило это.

Во время смены один из посетителей вокзала начал намеренно кашлять на них и плюнул, заявив, что он заражен коронавирусной инфекцией.

Спустя некоторое время обе сотрудницы сдали положительные тесты на коронавирус. Белли, которая страдала хроническим заболеванием органов дыхания, попала в больницу. Некоторое время она провела на аппарате ИВЛ, однако помощь врачей ее не спасла.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что британка после рабочей смены родила ребенка, не зная о беременности.