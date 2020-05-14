Стало известно, когда Кипр начнет принимать туристов

Власти Кипра надеются открыть туристический сезон в июле. Сейчас разрабатывается протокол, который будет регламентировать работу туризма с учетом коронавирусных требований.

Как сообщает АТОР, ожидается, что при полете на Кипр туристам придется надеть маску и перчатки в самолета, а в местных аэропортах им будут измерять температуру. Но есть вероятность, что Евросоюз примет единую директиву для перелетов и власти Кипра будут следовать ей.

Кроме того, на курортах введут правила социального дистанцирования. Отельные шезлонги будут дезинфицировать после каждого отдыхающего, а между зонтиками будет расстояние в четыре метра.

Постояльцы отелей будут носить маски и перчатки в ресторане, баре и на стойке регистрации. Номера и ключи от дверей будут дезинфицироваться. В лифт смогут зайти не более четырех человек в масках.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Турция будет тестировать всех авиапассажиров на коронавирус.