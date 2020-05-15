Юлия Высоцкая рассказала о страхе и панике из-за самоизоляции

Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая рассказала, что на самоизоляции иногда ее преследует паника и страх.

По ее словам, иногда вокруг наступает «такая неопределенность, что очень грустно и печально, невозможно спать», рассказала она в YouTube-шоу «Мне это нравится!». Актриса отмечает, что в такие моменты ее «не радуют уже никакие эксперименты на кухне и никакие разговоры-посиделки по Zoom с друзьями».

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 4 525 166 человек. Скончались 303 361 человек, при этом 1 703 758 выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 252 245 человек, умерли 2 305. При этом 53 530 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.