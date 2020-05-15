В Ленобласти в некоторых районах кафе и ярмарки под запретом

Неизвестно, когда вновь люди смогут беззаботно проводить время в кафе и ресторанах. Фото: pixabay.com

Неизвестно, когда вновь люди смогут беззаботно проводить время в кафе и ресторанах. Фото: pixabay.com

Речь идет о «красной» зоне, где много заболевших коронавирусом.

Об этом стало известно сегодня, 15 мая. Обо всем сообщили в пресс-службе администрации Ленинградской области. В нескольких районах региона все еще закрыты вещевые рынки, кафе и ярмарки. Речь идет о Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Тосненском и Кировском районах. Там все еще неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, поэтому гражданам стоит меньше появляться в общественных местах. В пяти районах также под запретом кинотеатры, парки развлечений, спортзалы, библиотеки, социальные учреждения, кружки допобразования и дома культуры.

Напоминаем, что Ленобласть поделили на три зоны – в каждой из них введены свои ограничения с оглядкой на количество заболевших.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что нарушителей самоизоляции будут искать в лесах и на дорогах Ленобласти. Кроме того инспекторы будут проводить разъяснительную беседу с гражданами о необходимости соблюдения ограничительных мер.