На Среднеохтинском среди ночи тушили квартиру

Огнем было охвачено 60 квадратных метров.

Об этом стало известно сегодня, 16 мая. Обо всем сообщили в главном управлении МЧС России по Санкт-Петербургу. Все случилось на Среднеохтинском проспекте в доме номер 48. Там загорелась двухкомнатная квартира в 11 часов вечера. На место вызвали спасателей – в ликвидации участвовали 12 человек и три единицы специальной техники. Пламя успело охватить 60 квадратных метров. С ним удалось справиться примерно за час.

Не уточняется, есть ли пострадавшие и каково их состояние. Также непонятно, что стало причиной инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ночью на Липовой улице полностью сгорел легковой автомобиль. Сообщение о возгорании поступило в 03:32. В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава МЧС.