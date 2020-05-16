В 12 районах Ленобласти за сутки выявили коронавирус

В Ленобласти подтверждено 1913 случаев коронавируса. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти

В Ленобласти подтверждено 1913 случаев коронавируса. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти

В Ленинградской области зарегистрировали 72 новых случая коронавируса. Зараженные выявлены в 12 районах.

Коронавирус подтвердили во Всеволожском, Волосовском, Волховском, Выборгском, Бокситогорском, Гатчинском, Кингисеппском, Киришском, Кировском, Ломоносовском, Лужском и Тосненском районах.

Общее число зараженных достигло 1 тыс. 913, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти со ссылкой на оперативный штаб в субботу, 16 мая.

За последние сутки коронавирус подтвердили в Мурино, Кудрово, Всеволожске, Бегуницах, Волосово, Вындином Острове, Советском, Приморске, Пикалево, Лампово, Кезево, Киришах, Виллози, Дубках, Луге, Нурме и других населенных пунктах.

Скончались с начала пандемии 8 человек, выздоровели 641.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге зарегистрировали 6 новых смертей от коронавируса.