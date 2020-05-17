В Пушкине появилась зенитная пусковая установка, которая стала частью мемориала

В Пушкине появилась зенитная пусковая установка, которая стала частью мемориала
Фото: пресс-служба Западного военного округ

В Петербурге пусковая установка С-300 стала мемориалом зенитчиков Ленинградской армии ЗВО

Обо всем стало известно в воскресенье, 17 мая. В Пушкине на месте возводимого мемориала в память о военнослужащих Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа установили пусковую установку зенитной ракетной системы С-300. Она станет частью мемориала и будет символизировать память о военнослужащих армии.

Как сообщили в пресс-служба ЗВО, ранее пусковая установка в составе зенитного ракетного полка находилась на боевом дежурстве по противовоздушной обороне военных, административных и промышленных объектов в Ленобласти. В настоящее время полк перевооружен на ситсемы С-400 «Триумф».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пушкине завершилось строительство медцентра ЗВО.

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В Пушкине появилась зенитная пусковая установка, которая стала частью мемориала