Минсельхоз разрешил ввоз в Россию продуктов с ГМО

В Министерстве сельского хозяйства РФ не поддержал инициативу губернаторов Калининградской, Белгородской, Курской и Липецкой областей о запрете на ввоз ГМО-продуктов в страну.

Напомним, что еще в 2016 году Путин запретил ввоз генно-модифицированной продукции в страну, за исключением сои и шпрот. Для подтверждения их безопасности достаточно проверки Россельхознадзора. Данное постановление поможет сдержать цены на мясную продукцию, объясняют в Минсельхозе.

Губернаторы, в свою очередь, считают, что доступ к свободному экспорту сои и шпрот в Россию откроет дорогу американским компаниям, которые запустят демпинг на отечественном рынке. Это ставит под угрозу безопасность производства страны и, возможно, здоровье населения — ведь влияние ГМО на организм до конца еще не изучено. Ведомство, тем не менее, не нашло в обращении глав регионов оснований для изменения решения правительства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россельхознадзоре проинспектировал импорт и экспорт лошадей в Петербурге и области.