Станцию метро «Беговая» закрывали из-за муляжа гранаты

Станцию метро &#171;Беговая&#187; закрывали из-за муляжа гранаты
Предмет был передан сотрудникам полиции для выяснения обстоятельств. Фото: пресс-служба Росгвардии

В пресс-службе управления Росгвардии по Петербургу и области объяснили, почему днем закрывали станцию зеленой ветки метро «Беговую».

Во вторник, 19 мая, в 12532 в дежурную часть Росгвардии в Северной столицы поступило сообщение, что сотрудники подземки при досмотре пассажира на «Беговой» обнаружили у него подозрительный предмет, напоминающий боеприпас. Они сразу же эвакуировали стоящих рядом граждан, огородили предмет и объявили о закрытии станции на вход и выход.

На место происшествия оперативно прибыли ОМОНовцы, которые выяснили, что предмет является макетом гранаты Ф-1 и не опасен для окружающих. Тем не менее, фальшивый боеприпас передали полицейским для разбирательства.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спустя 40 минут после обнаружения «гранаты» станция вернулась к работе в штатном режиме.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
беговая закрытие станции метро подозрительный предмет росгвардия санкт-петербург
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Александр Дрозденко остался в пятерке лидеров «Индекса власти»
В Петербурге еще четыре стационара перепрофилировались для приема пациентов ...
В Ленобласти расследуют смерть 14-летней девочки, которая нетрезвой уснула ...
НИИ им. Вредена в Петербурге возобновил работу после длительного карантина
Недовольная лечением в больнице Боткина жительница Петербурга подала в суд ...
Для военнослужащих ЗВО в Луге построили два общежития
Станцию метро «Беговая» закрывали из-за муляжа гранаты
Исторические дачи в Шуваловском парке в Петербурге проданы инвесторам