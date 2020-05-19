Станцию метро «Беговая» закрывали из-за муляжа гранаты

В пресс-службе управления Росгвардии по Петербургу и области объяснили, почему днем закрывали станцию зеленой ветки метро «Беговую».

Во вторник, 19 мая, в 12532 в дежурную часть Росгвардии в Северной столицы поступило сообщение, что сотрудники подземки при досмотре пассажира на «Беговой» обнаружили у него подозрительный предмет, напоминающий боеприпас. Они сразу же эвакуировали стоящих рядом граждан, огородили предмет и объявили о закрытии станции на вход и выход.

На место происшествия оперативно прибыли ОМОНовцы, которые выяснили, что предмет является макетом гранаты Ф-1 и не опасен для окружающих. Тем не менее, фальшивый боеприпас передали полицейским для разбирательства.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спустя 40 минут после обнаружения «гранаты» станция вернулась к работе в штатном режиме.