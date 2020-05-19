Дмитрий Медведев счел провальной работу службы занятости во время пандемии

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев остался недоволен работой российский служб занятости в период пандемии коронавирусной инфекции.

Медведев отметил, что в стабильное время они «как-то плюс-минус» справляются со своими обязанностями, одна в кризисных условиях продемонстрировали «провал». Причем, подчеркнул председатель «Единой России», «пока не видно конца этому кризису».

Политик объяснил, что сложные времена показывают слабые места организации работы в экономических и социальных сферах деятельности. Медведев считает, что нужно разработать способ повышения эффективности труда в ведомствах, ответственных за занятость населения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Владимир Путин возмутился тем, что положенные медикам выплаты за работу с коронавирусными пациентами не дошли до врачей.