СК расследует обстоятельства взрыва в радиологическом медцентре в Обнинске

СК расследует обстоятельства взрыва в радиологическом медцентре в Обнинске
Процессуальное решение правоохранительные органы примут после результатов проверки. Фото: Baltphoto

Во вторник, 19 мая, в радиологическом медицинском центре в Обнинске прогремел взрыв. Следственный комитет проводит проверку по факту инцидента.

Чрезвычайное происшествие случилось в здании радиологического центра имени А. Ф. Цыба в городе Обнинск Калужской области. По предварительной информации правоохранителей, во время такого как аппаратчик фармацевтического предприятия промывал реактор органического синтеза, произошел хлопок, в результате которого пострадал сотрудник организации. Он получил ожоги и госпитализирован.

Компания, работник которой получил травмы, является арендатором помещений центра. Учреждение также проведет собственное, внутреннее расследование случившегося.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге закрыли на вход и выход станцию метро «Беговая», из-за того, что сотрудники подземки обнаружили у одного из пассажиров предмет, похожий на гранату.

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СК расследует обстоятельства взрыва в радиологическом медцентре в Обнинске
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