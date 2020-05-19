Россиянка родила зараженную коронавирусом дочь

Зараженная коронавирусной инфекцией жительница Саратова родила ребенка, у которого тоже выявили COVID-19.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на главу регионального Минздрава Олега Костина. По словам министра, беременная женщина, у которой ранее обнаружили коронавирус, родила несколько дней назад.

Девочка появилась на свет в одной из городских клинических больниц. Сразу после рождения младенцу провели тест, который показал положительный результат.

Отмечается, что у новорожденной нет симптомов, сейчас она находится в детской инфекционной больнице. Мать девочки лечится и чувствует себя «абсолютно нормально».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что британка после рабочей смены родила ребенка, не зная о беременности. В Соединенном Королевстве местная жительница родила ребенка, даже не подозревая о своей беременности.