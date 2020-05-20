У Мосгорсуда просят блокировки YouTube в России

Одна из компаний обвиняет площадку в нарушении авторских прав.

Об этом стало известно сегодня, 20 мая. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на источники в суде. В Мосгорсуд обратилась с иском компания «Онтаргет» – она требует блокировки видеосервиса на всей территории России из-за нарушения авторских прав.

«В Мосгорсуде зарегистрирован иск компании «Онтаргет» к Google с требованием полной блокировки на территории России сервиса YouTube»,

— пояснил источник.

Компания уверяет, что на площадке предлагают проходить разработанные компанией тесты для персонала. К слову, это не первое подобное разбирательство – в 2018 году из-за жалоб «Онтаргет» удалили несколько публикаций на YouTube.

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