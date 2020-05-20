Власти города Ухань запретили жителям охотиться на диких животных и есть их

Власти города Ухань запретили жителям охотиться на диких животных и есть их
Запрет будет действовать в течении пяти лет. Фото: pixabay.com

Власти китайского города Ухань, в котором произошла вспышка эпидемии неизвестной коронавирусной инфекции, охватившей весь мир, запретили охоту и употребление в пищу диких животных.

Согласно официальному постановлению правительства Уханя, данный запрет будет действительным в течение пяти лет. В частности, документ запрещает не только употребление в пищу диких животных и охоту на них, но и нелегальное разведение зверей и последующая продажа. Наказуемы могут быть и призывы к поеданию дичи или продуктов из нее.

Отметим, что употребление диких животных в пищу могло стать одной из причин заражения «нулевого» пациента коронавирусной инфекцией, так как, по предварительной информации, опасное заболевание сначала распространилось на городском рынке в Ухане.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что китайский медик считает, что власти Уханя скрыли реальную информацию о масштабах инфекции, что привело впоследствии к пандемии.

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