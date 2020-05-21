Медведев уверен, что пандемия изменила мир навсегда

Пандемия коронавируса, скорее всего, навечно изменила мир. Такое заявление сделал Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Обо всем стало известно в четверг, 21 мая. По его словам, мир радикально изменился. И добавил, что нынешняя ситуация создает и дополнительные возможности, которыми мы все должны воспользоваться.

Как сообщил ТАСС, Медведев подчеркнул, что в подобных условиях и компании, и государства должны сформировать новую модель поведения, которая будет отвечать изменившимся реалиям.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дмитрий Медведев счел провальной работу службы занятости во время пандемии. Он объяснил, что сложные времена показывают слабые места организации работы в экономических и социальных сферах деятельности.