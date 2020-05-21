В Петербурге за мошенничество будут судить лжериелтора

В Петербурге за мошенничество будут судить лжериелтора
Наказание преступнику назначит Василеостровский районный суд. Фото: pixabay.com

Прокуратура Василеостровского района признала виновным местного жителя, который, притворившись риелтором, обманул петербуржца на 56 тысяч рублей.

По информации ведомства, 24 июля 2018 года обвиняемый показывал потенциальному «клиенту» квартиру для аренды на Туристской улице. Он объяснил, что является агентом и действует в интересах собственника жилплощади и с его разрешения. После этого он получил от арендатора 14 тысяч рублей в качестве комиссии за свои услуги.

На следующий день мужчина передал мошеннику остаток комиссионных в размере 42 тысяч рублей, однако злоумышленник попросту исчез с деньгами и не выполнил свои обязательства. Наказание преступнику назначит Василеостровский районный суд.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «представители банка» в Колпино «развели» старушку на 1,2 миллиона рублей.

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В Петербурге за мошенничество будут судить лжериелтора
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