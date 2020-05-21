Эксперт объяснил причину массового заражения медсестер COVID-19 в Петербурге

Президент профсоюза медицинских работников в Петербурге Галина Подопригора объяснила, почему заболеваемость коронавирусной инфекцией среди медсестер увеличилась.

Врач рассказала, что после объявления пандемии и ухудшения эпидемиологической обстановки, а также с ростом загруженность больниц, медсестрам пришлось полностью изменить свою работу. Не обошлось без административных регламентаций, касаемо ношения средств индивидуальной защиты, их дезинфекции многого другого. Здесь, по мнению Подопригоры, произошла ошибка, ввиду которой медперсонал оказался недостаточно защищен.

Кроме того, добавляет медик, медсестры жаловались на нехватку кадров, однако сейчас эта проблема находится на стадии решения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за сутки в Петербурге скончались пятеро пациентов с коронавирусом. Все они были пожилыми людьми с сопутствующими хроническими заболеваниями.