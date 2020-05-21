Число жертв коронавируса в Петербурге превысило сто человек

Официальное число смертей от коронавирусной инфекции в Северной столице к 21 мая перевалило за сотню человек.
Количество зараженных COVID-19 петербуржцев достигло 12 203 пациентов, за минувшие сутки выявлено 408 случаев инфицирования, передает городской оперативный штаб по борьбе с опасной болезнью. При этом выздоровели с начала эпидемии 2 661 человек, из которых 181 — за последние сутки.
Отметим, что днем ранее было зарегистрировано 99 погибших от КОВИД, а сегодня оперштаб объявил о еще пяти жертвах. Соответственно, число жертв коронавирусной инфекции достигло 104. В комитете по здравоохранению подчеркивают, что летальные случаи учитываются только после того, как причину смерти подтвердит специальная комиссия.
Напоминаем, gazeta.spb.ru писала, почему в Петербурге так много медицинских сестер заражаются коронавирусом.