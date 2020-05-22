Под Житомиром охотник застрелил семерых собутыльников из ружья

Сегодня, 22 мая, украинские правоохранители задержали пьяного охотника, который расстрелял семерых знакомых в лесу.

Как сообщает «Интерфакс-Украина» ссылаясь на заместителя главы местного МВД Антона Геращенко, массовое убийство произошло минувшей ночью в Житомирской области. Компания друзей выбралась из Киева порыбачить в лесу. Вечером все изрядно подвыпили, после чего шестеро из них пошли спать в сарае около пруда. Двое оставшихся продолжили застолье с арендатором ставки, увлекающимся охотой.

Посреди ночи между ними произошел конфликт, в ходе которого охотник взялся за ружье и открыл стрельбу по гостям. Спастись удалось только одному, остальные семь погибли на месте. Убежавший в лес мужчина смог вызвать полицию.

Охотника задержали; он пройдет судебно-психиатрическую экспертизу.

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